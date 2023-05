Mondial U20 2023: la liste officielle du Nigéria dévoilée

-Publicité-

Grande chance pour l’Afrique de figurer sur le podium, le Nigéria a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du monde U20 2023 en Argentine. C’est à travers un post sur le compte Twitter de la Fédération nigériane de football (NFF).

La Fédération Nigériane de Football a publié la liste définitive des joueurs convoqués par Ladan Bosso pour représenter les Flying Eagles à la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023 en Argentine, deux jours avant la date limite de la FIFA. La liste comprend 21 joueurs, avec trois gardiens, six défenseurs, six milieux et six attaquants.

Bosso a fait confiance à 12 des joueurs qui ont participé à la récente CAN U20 2023 en Egypte, notamment dans le rang des gardiens de but et des défenseurs, mais a effectué un nettoyage dans le milieu de terrain et l’attaque. Les nouveaux venus dans la liste comprennent le milieu de terrain défensif de l’AC Milan, Victor Eletu, le défenseur Israel Domingo et les attaquants Lawal Salem Fago, Kehinde Ibrahim et Emmanuel Umeh.

- Publicité-

Les Flying Eagles ont séjourné à Buenos Aires la nuit du dimanche 07 et ont eu dix jours de préparation avant le début de la compétition.

Liste complète des Flying Eagles du Nigéria

Gardiens : Chijeke Aniagboso, Nathaniel Nwosu, Saheed Jimoh

: Chijeke Aniagboso, Nathaniel Nwosu, Saheed Jimoh Défenseurs : Daniel Bameyi, Benjamin Frederick, Israel Domingo, Abel Ogwuche, Augustine Njoku, Solomon Abalaka

: Daniel Bameyi, Benjamin Frederick, Israel Domingo, Abel Ogwuche, Augustine Njoku, Solomon Abalaka Milieux de terrain : Daniel Daga, Samson Lawal, Victor Eletu, Ibrahim Abdullahi, John Joshua, Tochuckwu Nnadi

: Daniel Daga, Samson Lawal, Victor Eletu, Ibrahim Abdullahi, John Joshua, Tochuckwu Nnadi Attaquants : Haliyu Sarki, Jude Sunday, Ibrahim Mohammed, Lawal Salem Fago, Kehinde Ibrahim, Emmanuel Umeh.

Articles similaires