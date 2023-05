Mondial U20 2023: la liste définitive du Sénégal dévoilée

-Publicité-

La sélection sénégalaise a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du monde U20 2023 qui aura lieu en Argentine. Un groupe composé à majorité des vainqueurs de la CAN Cadette.

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a publié la liste définitive des joueurs retenus par le sélectionneur Malick Daf pour représenter les Lionceaux de la Téranga à la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023 en Argentine. La liste comprend 21 joueurs, avec trois gardiens, six défenseurs, six milieux et six attaquants. L’entraineur a reconduit 20 des 26 joueurs qui étaient à la dernière CAN U20 remportée par les Sénégalais en Égypte. Seul le jeune Oumar Diouf, joueur de Darou Salam, fera ses débuts dans l’équipe nationale.

Les héros du CHAN 2023, Libasse Ngom et Djibril Diarra, ainsi que les expatriés tels que Pape Demba Diop de Zulte Waregem, l’attaquant Souleymane de CF Talavera en Espagne, Samba Diallo de Dynamo Kiev et Aris Limassol, élu meilleur gardien de la CAN, sont tous appelés. Seuls manquent à l’appel, Pape Amadou Diallo et Lamine Camara. Ceux-ci ont été retenus par leur nouveau club, FC Metz.

La liste officielle du Sénégal pour le Mondial U20 2023 en Argentine :

Gardiens : Landing Badji (As Pikine), Mamour Ndiaye (Oslo Fa), Alioune Niang (Asc Linguere).

Milieux : Pape Demba Diop (Zulte Waregem), Djibril Diarra (Generation Foot), Mamadou Lamine Camara (Berkane), Mamadou Gning (Espoirs De Guede), Ibrahima Cissokho (US Gorée), Mouhamed Gueye (US Gorée).

Défenseurs : Babacar Ndiaye (As Douanes), Seydou Sano (US Gorée), Mapenda Mbow (Espoirs de Guediawaye), Souleymane Basse (Generation Foot), Amidou Diop (Generation Foot), Mouhamed Gueye (Diambars).

Attaquants : Souleymane Faye (Alavera De La Reina), Samba Diallo (Dynamo Kiev), Ibrahima Seck (US Gorée), Mame Libasse Laye, (Guediawaye Fc), Oumar Diouf (AF Darou Salam), Mame Mor Faye (AF Darou Salam).

