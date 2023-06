Mondial U20 2023: la Gambie éliminée de la compétition

La Gambie s’est inclinée face à l’Uruguay (0-1) ce jeudi soir en huitième de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une cruelle désillusion pour les jeunes Scorpions qui sont éliminés du tournoi.

La Gambie ne disputera pas les quarts de finale de la Coupe du monde U20 qui se déroule en Argentine. Les Scorpions ont été éliminés de la compétition après leur défaite face à l’Uruguay ce jeudi soir. Opposés à la Céleste dans une rencontre comptant pour les huitièmes de finales, les Gambiens se sont inclinés sur le score de 1-0. Anderson Duarte à l’heure de jeu, à marqué l’unique but de la partie pour l’Uruguay (0-1, 65e).

Les premières minutes du match étaient caractérisées par la prudence des deux équipes. Elles se sont créées quelques occasions sans véritable menace pour les cages adverses. Cependant, l’intensité physique du match était élevée. Après un quart d’heure de jeu, la Gambie s’est retrouvée réduite à dix joueurs suite à un carton rouge donné à Mansour Mbye après vérification du VAR. L’avantage numérique a rapidement profité à l’Uruguay, qui a mis la Gambie sous pression. Mais aucun but ne sera marqué jusqu’à la pause. Ni du côté des Scorpions, encore moins de la Céleste dont l’exclusion de Luciano Rodriguez, sanctionné pour un vilain coup de coude porté à Sanyang (45e), avait remis numériquement les deux équipes à égalité.

Au retour des vestiaires, l’inefficacité offensive des Gambiens finirent par se retourner contre eux. Plus précis durant ce second acte, l’Uruguay va en effet ouvrir le score à l’heure de jeu. Sur une passe de Matturro aux abords de la surface de réparation, Anderson Duarte armait un tir au ras du sol et faisait mouche pour la première fois (0-1, 65e). Les Sud-américains auraient pu aggraver la marque mais la sortie impeccable de Dampha, qui interceptait une remise en retrait dans sa surface (80e) et l’incroyable loupé de Franco González seul face au gardien (84e), en ont décidé autrement.

La Gambie quitte donc la compétition à ce stade du tournoi. L’Uruguay lui, poursuit son aventure et affrontera au prochain tour les Etats-Unis, tombeurs de la Nouvelle-Zélande (4-0). Egalement qualifié pour les quarts de finale après son exploit face au Brésil (2-0), cinq fois champion de la catégorie, le Nigéria reste désormais le seul représentant africain à cette compétition. Les Flying Eagles tenteront d’ailleurs d’arracher leur billet pour les demi-finales, dimanche prochain, contre le vainqueur de l’autre huitième entre la Corée du Sud et l’Equateur.

