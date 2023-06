Mondial U20 2023: dernier représentant africain, le Nigéria éliminé du tournoi

L’Afrique a perdu tous ses représentants à la Coupe du monde U20 après la défaite du Nigéria face à la Corée du Sud (0-1 a.p.), dimanche, en quart de finale. Stériles devant les buts Sud-coréens, les Flying Eagles ont été punis durant la prolongation.

Dernier représentant africain, le Nigéria ne disputera pas les demi-finales de la Coupe du monde 2023 qui se déroule en Argentine. Les Flying Eagles ont été éliminés du tournoi après leur désillusion face à la Corée du Sud, dimanche soir. Face en effet aux Guerriers Taeguk dans un match comptant pour les quarts de finale, les Flying Eagles ont été battus durant la prolongation. Seok-Hyun Choi, de la tête, a marqué l’unique but de la rencontre pour les Tigres d’Asie ((1-0, 95e).

Le premier acte du match a été dominé par le Nigeria avec 63 % de possession, mais il y a peu d’occasions de part et d’autre. Le Nigéria a tenté plusieurs tirs, mais n’a réussi à cadrer qu’une seule fois grâce à Victor Eletu. De son côté, la Corée du Sud a été beaucoup plus observatrice pendant la première mi-temps. Ce n’est qu’au retour de la pause que les Guerriers Taeguk se montrèrent menaçants, mais sans concrétiser leurs opportunités.

Il a finalement fallu attendre les prolongations pour enfin voir le marquoir électronique perdre sa virginité. Et cet exploit est à l’actif des Sud-coréens qui ouvrirent le score sur un coup de pied arrêté. Sur un corner bien brossé de Seung-Won Lee, Seok-Hyun Choi coupait la trajectoire et trouvait le petit filet, de la tête (1-0, 95e). Le Nigeria était dos au mur. Il ne se montrait pas plus efficace pour autant. En effet, alors qu’il avait la balle de l’égalisation au bout du pied dans la surface de réparation, Umeh Umeh Emmanuel envoyait sa frappe hors-cadre (110e). Score final: 1-0.

Cruel dénouement donc pour le Nigéria qui quitte la compétition par la petite porte, après avoir pourtant éliminé l’Argentine, hôte du tournoi et six fois vainqueur, lors des huitièmes (2-0). De son côté, la Corée du Sud poursuit son aventure et défiera au prochain tour l’Italie, bourreau de la Colombie (3-1).

