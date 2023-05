Mondial U20 2023: Brésil-Tunisie pour une place en quart de finale

-Publicité-

Qualifiée sur le fil, la Tunisie affronte le Brésil ce mercredi en huitième de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Un gros défi pour les Aiglons de Carthage qui vont croiser les crampons avec l’un des grands prétendants au sacre.

Qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, les équipes africaines entrent en piste ce mercredi. En levé de rideau, la Tunisie qui croisera le fer avec le Brésil. Un match prévu au stade de La Plata en Argentine à partir de 18h30 (GMT+1). Malgré une défaite cruelle contre l’Uruguay (0-1, but à la 90e+3), les Aiglons de Carthage ont pu obtenir leur ticket pour le tour suivant en tant que meilleure troisième, grâce à la victoire insuffisante de la France sur le Honduras dans le groupe F (1-3).

Les Tunisiens n’ont pris que trois points en autant de matchs (défaite contre l’Angleterre 1-0 lors de la première journée), mais ils ont été sauvés par une meilleure différence de buts (+1) par rapport à la France (0) et au Japon (-1, groupe C). Un bilan qui ne rassure pas alors que l’équipe de Montassar Louhichi aspire à vaincre les Brésiliens. Une mission dantesque pour la bande à Youssef Snana qui va devoir montrer un visage autre que celui affiché en phase de poule.

Le Brésil en quête d’un 6è sacre

Au-delà de leur solide parcours en phase de groupes qui leur a assuré la première place devant l’Italie et le Nigeria (dont ils ont obtenu la victoire 2-0 et un score de 6-0 contre la République dominicaine), le Brésil impressionne par son expérience dans ce tournoi. Avec cinq titres à leur actif, la Seleção est la deuxième équipe la plus couronnée de l’histoire de la compétition, juste derrière l’Argentine qui détient le record avec six victoires. Les Canarinha sont habitués à ce genre de rendez-vous, contrairement aux Tunisiens. Il est donc évident que ces derniers devront élever leur niveau de jeu pour mettre en difficulté les Auriverdes.

