Mondial U20 2022 (F): tous les qualifiés et les affiches des quarts de finale

Avec les dernières rencontres disputées ce jeudi, comptant pour la troisième journée de phase de groupes, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine U20 2022.

La phase de groupes de la Coupe du monde féminine U20 2022 a pris fin ce jeudi avec les dernières rencontres de la troisième journée. Tenant du titre, le Japon a fini premier du groupe D après son carton au premier tour. L’équipe nippone a battu les Pays-Bas (1-0) en ouverture avant d’écraser le Ghana (2-0) et les Etats-Unis (3-1) lors de ses prochaines sorties. Une démonstration de force des japonaises qui recevront en quart de finale la France, arrivée deuxième dans le groupe C.

Les Bleuettes se sont en effet qualifiées pour les quarts après leur succès précieux face au Canada (3-1) et contre la Corée du Sud (1-0). Cueillies à froid par le Nigéria (0-1) en première journée, les joueuses de l’équipe de France semblent désormais bien lancer dans ce tournoi où elles tenteront de se hisser en demi-finale face au géant nippon.

Logés dans le groupe A, le Brésil et l’Espagne seront également au rendez-vous des quarts de finale. les Auriverdes ont fini la phase de groupe avec deux victoires, face à l’Australie (2-0) et contre le Costa Rica (5-0) et un nul face aux espagnoles (0-0). La Roja de son coté a signé deux victoires contre le Costa Rica (5-0) et face à l’Australie (3-0). En quart de finale, le Brésil affrontera la Colombie, tandis que l’Espagne jouera sa qualification pour les demi-finales contre le Mexique.

Les équipes qualifiées en quart de finale:

Nigéria

France

Brésil

Espagne

Mexique

Colombie

Pays-Bas

Japon

Les affiches des quarts de finale:

Espagne vs Mexique (samedi 23h30)

Colombie vs Brésil (dimanche 3h)

Nigéria vs Pays-Bas (dimanche 23h30)

Japon vs France (lundi 3h)