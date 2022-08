Mondial U20 2022 (F): tous les qualifiés et les affiches des demi-finales

Découvrez les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du monde féminine U20 2022. Les rencontres se dérouleront le jeudi 25 et le vendredi 26 août 2022.

Avec les dernières rencontres disputées dans la nuit du dimanche à lundi, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde féminine U20 2022 qui se déroule au Costa Rica. Il s’agit du Japon, des Pays-Bas, de l’Espagne et du Brésil.

Tenant du titre, le Japon a difficilement arraché sa qualification face à la France. Au bord de l’élimination après avoir été menée dans le temps réglementaire et dans la prolongation, l’équipe nippone est parvenue à recoller au score avant de prendre le dessus sur les Bleuettes aux tirs au but, grâce à sa combativité légendaire.

Dans les autres rencontres de ces quarts de finale, le cinquième but d’Inma Gabarro dans le tournoi a permis à l’Espagne de se défaire d’une équipe du Mexique pleine de verve, tandis qu’Analuyza a justifié sa première titularisation dans le tournoi en obtenant le penalty qui a permis au Brésil de mettre fin au rêve colombien.

Les demi-finales se joueront donc entre les Pays-Bas et l’Espagne d’un côté, le Japon et le Brésil de l’autre. Les matchs se députeront le jeudi 25 août pour Espagne vs Pays-Bas et le vendredi 26 août 2022 pour Japon vs Brésil.

Les affiches des demi-finales: