Mondial U20 2022 (F): le Nigéria en quête de la première place face au Canada

Déjà qualifié pour les quarts de finale, le Nigéria affronte le Canada ce jeudi en 3è journée du groupe C du Mondial féminin U20 2022. Une rencontre importante pour les Super Falconets qui visent la tête de leur poule.

Favori pour le sacre suprême, le Nigéria réalise jusqu’ici une campagne parfaite à la coupe du monde féminine U20 2022. Les Super Falconets sont premières de leur groupe C avec deux victoires en deux sorties, face à la France (1-0) et contre la Corée du Sud (1-0). Et ce jeudi, l’équipe nigériane va disputer son dernier match de sa poule. Ce sera face au Canada au stade Alejandro Morera Soto. L’occasion pour les U20 du Nigéria de finir en tête de leur groupe.

Un objectif facile à atteindre, à priori, pour les nigérianes qui affrontent une équipe canadienne déjà éliminée et qui reste sur deux défaites consécutives. Mais le sélectionneur Chris Danjuma Musa veut garder les pieds sur terre. « Nous aimerions faire trois victoires sur trois pour maintenir un excellent état mental – la mentalité gagnante. Si nous sommes habitués à gagner, il serait difficile pour n’importe quelle équipe de nous faire tomber », a confié le technicien nigérian aux médias locaux.

« Ce serait une erreur de réduire notre rythme et notre enthousiasme simplement parce que nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. La meilleure façon de le faire, toujours, est de considérer chaque match comme une tâche qui doit être accomplie et ne pas ralentir. Nous rencontrerons encore des équipes plus difficiles à venir et la mentalité de gagnant est ce qui nous soutiendra », a-t-il ajouté.

Et pour toujours cultiver cette mentalité de gagnant, le Nigéria peut compter sur sa milieu de terrain Esther Onyenezide. La jeune femme, buteuse face aux Sud-coréennes, estime que c’est le moment pour les Super Falconets de monter sur le toit du monde, après deux finales perdues. « Nous voulons montrer au monde que nous ne sommes pas seulement grands en termes africains, mais que nous pouvons battre n’importe quelle autre équipe », a déclaré Esther Onyenezide.