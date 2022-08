Mondial U20 2022 (F): le japon éjecte la France, le Nigéria éliminé en quart de finale

Le Nigéria est éliminé de la Coupe du monde féminine U20 2022 après sa défaite face aux Pays-Bas (0-2) en quart de finale, dans la nuit du dimanche à lundi. Battue par le japon aux tirs au but (3-3, 3-5), la France sort également du tournoi.

Favori pour le sacre suprême, le Nigéria ne disputera pas les demi-finales de la Coupe du monde féminine U20 2022 qui se déroule au Costa Rica. Les Super Falconets sont éliminées du tournoi après leur défaite face aux Pays-Bas en quart de finale. Les nigérianes juniors ont, en effet, été battues par les Oranjés sur le score de 2-0. Zera Hulswit (11è) et Ziva Henry (33è) ont puni les coéquipières d’Esther Onyenezide pourtant très engagées dans cette rencontre.

En effet, le Nigéria a tiré 23 fois au but pour 11 cadrés. Soit trois fois plus que son bourreau d’un jour qui n’a enregistré que 5 tirs pour 3 cadrés. Mais c’est surtout dans la finition que l’unique représentante africaine à cette compétition a péché. Peut-être en excès de confiance avant le coup d’envoi, elles qui ont fini premières de leur groupe, les filles du sélectionneur Chris Danjuma Musa n’ont pratiquement pas existé en première période, mangées par une équipe néerlandaise très réaliste. Le Nigéria sort donc du tournoi et ne rêvera pas de disputer sa troisième finale dans cette compétition.

Le Japon élimine la France

Tombée sur le japon, tenant du titre, en quart de finale, la France ne dépassera pas l’ogre nippone. Les Bleuettes se sont inclinées face aux japonaises au terme d’une rencontre spectaculaire. Rattrapées au score en fin de prolongation après les 90 minutes de temps réglementaire soldées par un score de 2 buts partout, les vainqueurs de la précédente édition ont finalement remporté le match aux tirs au but, avec 5 tirs réussis contre 3 pour la France.