Mondial U17 féminin 2026 : tous les pays africains qualifiés pour le 2e tour
Les rencontres retours du deuxième tour qualificatif pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans (Maroc 2026) ont rendu leur verdict ce week-end, alternant surprises et démonstrations de force.
Le 17 avril, le Bénin a frappé fort en renversant la situation face au Burkina Faso grâce à une victoire 4-0 qui efface le résultat défavorable du match aller. Dans une autre affiche marquante, la Sierra Leone est parvenue à éliminer la Côte d’Ivoire en l’emportant 2-1, après une première manche restée sur un score nul et vierge.
Le lendemain, les équipes favorites ont confirmé leur statut : le Ghana et le Cameroun ont dominé respectivement le Togo et l’Algérie, ne laissant que peu de chance à leurs adversaires. Le Sénégal, lui, a dû patienter et pousser jusqu’au bout pour se défaire de la Tunisie, s’imposant finalement 2-1 après un match aller indécis.
Trois autres formations ont accédé au tour suivant sans jouer, à la faveur de forfaits adverses : la Libye, Djibouti et la République centrafricaine ayant renoncé à leurs confrontations, permettant au Liberia, à l’Afrique du Sud et à la République démocratique du Congo de poursuivre l’aventure. Ces qualifications administratives renforcent un plateau déjà très compétitif en vue des prochaines étapes.
Équipes qualifiées pour le prochain tour
• Bénin
• Sierra Leone
• Ouganda
• Burundi
• Ghana
• Sénégal
• Guinée
• Cameroun
• Kenya
• Liberia
• Afrique du Sud
• RD Congo