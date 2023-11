Mondial U17: éliminé par la France, le Mali s’attaque à l’arbitrage

La défaite du Mali en demi-finale de la Coupe du monde U17, battue par la France (1-2), passe très mal dans le camp des Aiglonnets. Le sélectionneur Soumaila Coulibaly s’en est notamment pris à l’arbitre de la rencontre.

Cruelle désillusion pour l’Afrique qui n’aura aucun représentant en finale de la Coupe du monde U17 qui se déroule en Indonésie. Alors qu’il avait trois nations en phase à élimination directe, le continent a vu un à un ses pions prendre la porte de sortie. La dernière à été le Mali, battu par la France en demi-finale. Menant pourtant à la marque, les Aiglonnets ont été renversés par les Bleuets qui se sont imposés sur le score de 2-1.

Une défaite qui fait très mal dans le camp malien qui s’en est pris à l’arbitrage, responsable en partie de cet échec de la Team U17 du Mali. Pour le sélectionneur Soumaila Coulibaly, l’expulsion de son joueur, l’arrière droit Souleymane Sanogo en début de seconde période (55e), a précipité le résultat final.

« On a maitrisé le jeu, on a mené. (…) On est souvent malheureux. La dernière fois, c’était contre l’Espagne (carton rouge de M. Doumbia lors de la deuxième journée de la phase de groupes, ndlr) et aujourd’hui, c’est pareil. L’arbitrage joue contre nous », a confié le technicien de 45 ans en zone mixte.

Même son de cloche chez le défenseur Gaoussou Koné, interrogé après le match. « La décision de l’arbitre a joué sur nous. Le carton rouge n’y est pas. (…) Nous avons respecté les consignes du coach, on a joué. Mais malheureusement, l’arbitrage a joué en notre défaveur », a-t-il pesté.

Les Maliens vont désormais tenter d’arracher la dernière marche sur le podium lors du match de classement contre l’Argentine. L’équipe sud-américaine a été battue par l’Allemagne au terme d’une rencontre âprement disputée (3-3, 4-2 tab).