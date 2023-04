Mondial U17 de Montaigu: les équipes africaines éliminées de la compétition

Battues ce mardi, à l’issue de la deuxième journée, les équipes africaines sont toutes éliminées du Tournoi de Montaigu qui se déroule en Vendée en France. La Guinée, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire et le Maroc sont tous éjectés, avant même la 3è et dernière journée des phases de groupe.

Deux jours après leur entrée en lice, force est de constater que le bilan est désastreux pour le quatuor africain au tournoi de Montaigu. Les joueurs U16 venus des quatre coins du continent n’ont pas réussi à redresser la barre après une première journée difficile. La seconde journée, qui s’est déroulée mardi, a sonné le glas de leur élimination.

La Guinée, première nation africaine à être évincée, n’a pas réussi à contester la suprématie du Danemark dans le groupe A (défaite 0-3). Elle enregistre ainsi sa seconde défaite consécutive, après avoir subi une correction 5-0 de la part de la France dimanche dernier.

De son côté, la Centrafrique avait toutes les chances de l’emporter après avoir mené de deux buts en première mi-temps. Cependant, elle a été renversée par l’Angleterre en seconde période (défaite 2-3). Cette remontée spectaculaire des Anglais, aux dépens de la Centrafrique, a coûté l’élimination du tournoi aux jeunes Fauves.

Quant à la Côte d’Ivoire, en bien meilleure posture que les autres nations africaines après son match nul (1-1) face à la Roumanie, elle s’est inclinée d’un cheveu (0-1) face au Mexique. Avec seulement un point en deux matchs, les Éléphanteaux quittent prématurément la compétition, bientôt suivis par le Maroc. En effet, les Lionceaux de l’Atlas n’ont pas réussi l’exploit annoncé.

Alors qu’un second revers les condamnait, les U16 marocains ont été battus 0-2 par les Roumains, leaders incontestés du groupe D avec 6 points, et désormais seuls qualifiés. La dernière journée, qui oppose les Lionceaux de l’Atlas aux Éléphanteaux, reste purement anecdotique. La Guinée et la Centrafrique joueront leur dernier match respectif contre la Nouvelle-Calédonie et l’Arabie Saoudite jeudi, avec pour seul enjeu l’honneur.

