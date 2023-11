Mondial U17 2023 – Recours contre la France: le Sénégal fait machine arrière

Alors qu’il avait déposé un recours auprès de la FIFA pour réclamer la disqualification de la France pour avoir aligné un joueur non éligible dans cette Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie, le Sénégal a finalement retiré sa plainte.

Coup de tonnerre! Le Sénégal ne poursuivra finalement pas la France pour avoir aligné un joueur non éligible à la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Les Bleuets avaient en effet joué avec Yanis Issoufou, qui avait précédemment porté les couleurs du Niger dans le cadre du tournoi UFOA B qualificatif à la CAN U17, et donc pour le Mondial de la catégorie.

Alors que ce dernier avait été retiré de la feuille de match lors de la rencontre contre les Lionceaux de la Téranga en huitième de finale, un match perdu aux tirs au but par les Sénégalais (0-0, 5-3 tab), la FSF avait dans la foulée déposé un recours auprès de la FIFA pour réclamer la disqualification des Français. Une plainte invalidée par l’instance faîtière du football mondial au motif que celle-ci n’a pas été formulée cinq jours avant le début du tournoi tel que disposé par l’article 9.3 du Règlement de la Compétition.

Une décision qui a suscité l’incompréhension de l’instance sénégalaise qui a décidé de retirer son recours. « Nous précisions que l’article 9.3 du Règlement de la Compétition est impertinent, car, comment une équipe peut faire une réclamation cinq jours avant une compétition sur une fraude qu’elle ignore et qui n’est établie d’ailleurs qu’à partir du moment où le joueur a effectivement participé à un match de ladite compétition et pas avant ? Le fait de retirer le joueur pour les matches suivant l’infraction aux règlements ne change rien à la donne car la violation est déjà actée. (…) Les éléments relatés dans votre courriel laissent au contraire entrevoir le sens de la décision qui est de ne pas sanctionner. Au regard de tout cela, la FSF décide de renoncer à sa saisine ce jour et demande à la FIFA de lui en donner acte », peut-on lire dans une correspondance adressée au Directeur de la Coupe du monde U17.

De quoi arranger la France qui pourra poursuivre sereinement sa Coupe du monde U17. Les Bleuets affronteront ce samedi l’Ouzbékistan en quart de finale. L’autre rencontre de cette journée opposera le Maroc au Mali pour un duel 100% africain. A noter que l’Argentine, bourreau du Brésil (3-0), et l’Allemagne, tombeur de l’Espagne (1-0), ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales.