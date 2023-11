Mondial U17 2023: « nous sommes le Mali », Ibrahim Diarra prévient la France

Le capitaine des U17 du Mali, Ibrahim Diarra, assure que les siens vont tout faire pour arracher la victoire face aux Bleuets, alors que les Aiglonnets affrontent la France ce mardi, en demi-finale de la compétition.

Tombeur du Maroc (1-0) le weekend dernier, le Mali va disputer les demi-finales de la Coupe du monde U17 qui se déroule en 2023 en Indonésie. Favoris pour le sacre suprême, les Aiglonnets restent sur une seule défaite, contre l’Espagne (1-0) en phase de poule. Si non, c’est des démonstrations de force, surtout face à l’Ouzbékistan (3-0), le Canada (5-1) et le Mexique (5-0) en huitième de finale.

En face, la France réalise jusqu’ici un sans-faute, avec zéro but encaissé en cinq rencontres. Mais les Bleuets ne sont pas flamboyants dans cette compétition, avec des victoires poussives, arrachées notamment lors des tirs au but (contre le Sénégal en quart de finale).

Héros de la victoire malienne face aux Marocains samedi dernier, Ibrahim Diarra est lui déjà focus sur le prochain match des siens contre l’équipe française. « Le Maroc est une équipe très solide, regroupée en bloc bas, et qui concède très peu de buts. Mais avec les consignes des entraîneurs, on a pu casser le bloc et on a profité de cette victoire. Maintenant, Dieu merci, on va préparer la demi-finale comme les autres matchs », a déclaré le numéro 8 malien en zone mixte. « Ensuite, c’est contre la France », a rebondi le journaliste. Puis Diarra de répondre : « Oui, c’est normal. Nous aussi, nous sommes le Mali. »

Mentalité de malade contre la France même en U17 😅🤭

Il dit : contre la France, oui c'est normal, nous aussi nous sommes le Mali. 🇲🇱 pic.twitter.com/MH12Pdn4fb — Sékou KONE (@sekouart) November 25, 2023

Dans une vidéo circulant sur X (anciennement Twitter), le capitaine des Aiglonnets a déjà été aperçu en train d’haranguer ses coéquipiers dans les vestiaires après le match : « Déjà cinq matchs joués. (…) Il ne reste que deux matchs pour écrire l’histoire. (…) Jusqu’à présent, le peuple malien compte sur nous. On n’a plus droit à l’erreur. On continue jusqu’au bout. »

Le discours d’Ibrahim Diarra auprès de ses coéquipiers à la fin du match contre le Maroc ✨



On vous avait déjà parlé du leadership et du charisme de ce garcon



Qu’Allah accorde une belle carrière a chacun de ses joueurs et encadrant 🤲🏾 pic.twitter.com/7HCsb2TZfM — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) November 25, 2023 - Publicité-

Pour rappel, la demi-finale du Mondial U17 entre la France et le Mali est prévue ce mardi au stade Manahan, à Surakarta, dans le centre de Java, en Indonésie. C’est la troisième fois de leur histoire que les Aiglonnets accèdent au dernier carré de cette compétition, après les éditions 2015 et 2017.