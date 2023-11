Mondial U17 2023: mauvaise nouvelle pour les Lionceaux avant Maroc-Mali

Les Lionceaux de l’Atlas seront privés de leur atout offensif, Mohamed Katiba, suspendu, alors que le Maroc affronte le Mali ce samedi, en quart de finale de la Coupe du monde U17 2023.

Le Maroc ne pourra pas compter sur Mohamed Katiba pour le choc africain face au Mali ce weekend. Les deux derniers représentants du continent s’affrontent ce samedi au stade Manahan à Java, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde U17 qui se déroule en Indonésie. Fer de lance de cette équipe chérifienne, le milieu de terrain est suspendu pour cette rencontre pour accumulation de carton jaune.

Le joueur du Hassania d’Agadir a écopé de deux cartons jaunes contre l’Indonésie (en phase de groupe) et face à l’Iran en huitième de finale. Ce qui ne lui permet pas d’être aligné pour ce match, le premier quart de finale de l’histoire des Lionceaux marocains.

Pour rappel, le quart de finale entre le Maroc et le Mali est prévu au 25 novembre 2023 à Surakarta, dans le centre de Java, en Indonésie, à partir de 13 heures (GMT+1). Les autres affiches opposeront la France à l’Ouzbékistan, le Brésil à l’Argentine et l’Espagne à l’Allemagne les 24 et 25 novembre prochains.