Mondial U17 2023: les pays africains fixés, le tirage au sort complet

La FIFA a procédé ce vendredi 15 septembre à Zurich au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Un tirage pas clément pour les pays africains.

Du 10 novembre au 2 décembre prochain, l’Indonésie accueillera la compétition phare des jeunes talents du football, la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La cérémonie de tirage au sort, a eu lieu ce vendredi, au siège de la FIFA à Zurich en Suisse. Un tirage qui a accouché des 6 groupes qui animeront les phases de poule. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les pays africains n’ont pas été du tout vernis.

Le Sénégal, le Mali, le Maroc et le Burkina-Faso sont tombés dans des groupes assez relevés. Les Lionceaux de la Téranga se retrouvent dans la poule D aux côtés du Japon, de l’Argentine et de la Pologne. Le Maroc, vice-champion d’Afrique en titre, figure quant à lui dans le groupe A de l’équipe hôte, l’Indonésie, en compagnie de l’Équateur et du Panama.

Le Mali est logé dans le groupe B aux côtés de l’Espagne, du Canada et de l’Ouzbékistan. En ce qui concerne le Burkina-Faso, les jeunes Étalons se retrouvent dans le groupe E aux côtés de la France, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Le tirage au sort de la coupe du monde U17:

