Mondial U17 2023: le Sénégal finit deuxième, l’Argentine en huitième de finale

Le Sénégal a fini deuxième en phase de groupe à la Coupe du monde U17 qui se déroule en Indonésie après sa défaite face au Japon (0-2) ce vendredi. Tombeur de la Pologne (4-0), l’Argentine valide son ticket pour les huitièmes de finale.

Le Sénégal ne fera finalement pas le sans faute en phase de poule de la Coupe du monde U17 2023. Victorieux de l’Argentine (2-1) et de la Pologne (4-1) lors de leur précédente rencontres, les Lionceaux de la Téranga ont chuté ce vendredi face au Japon. Opposés en effet à la sélection nippone dans un match disputé au Si Jalak Harupat Stadium de Java (Indonésie), les Sénégalais se sont inclinés sur le score de 2-0.

Déjà qualifiés et avec une équipe remaniée (Serigne Fallou Diouf et Yaya Diémé laissés sur le banc), les poulains du coach Serigne Saliou Dia ont été punis sur des réalisations de Rento Takaoka, auteur d’un doublé en dix minutes (62è, 72è). Et comme pour complètement noircir le tableau, la team Sénégal va perdre son meilleur joueur, Amara Diouf, et son gardien titulaire, tous les deux sortis sur blessures.

Conséquence, le Sénégal est relégué à la 2e place, derrière l’Argentine qui prend la tête de la poule D après sa victoire face à la Pologne (4-0), dans l’autre rencontre de cette journée.