Mondial U17 2023: le Maroc écrase le pays hôte et file en huitième de finale

Le Maroc a écrasé l’Indonésie (3-1) ce jeudi au stade Gelora Bung Tomo, à l’occasion de la 3è journée du groupe A du Mondial U17 2023. Un résultat qui qualifie les Lionceaux de l’Atlas pour les huitièmes de finale du tournoi.

Un troisième représentant africain va disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 2023. En effet, après le Sénégal et le Mali, le Maroc vient à son tour d’arracher son billet pour les phases à élimination directe de la compétition. Une qualification acquise grâce à sa victoire face à l’Indonésie ce jeudi après-midi. Opposés en effet au pays hôte dans un match disputé au stade Gelora Bung Tomo, les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés sur le score de 3-1.

Dominateurs et réalistes, en témoigne leur 61% de possession et 9 tirs cadrés pour seulement 2 pour l’équipe adverse, les joueurs du Royaume chérifien ont pris le devants à la marque avant la demi-heure, avec l’ouverture du score sur penalty signée Anas Alaoui (29è). Moins de dix minutes plus tard, c’est au tour d’Abdelhamid Ait Boudlal de porter le score à 2-0, à la suite d’une action collective (38è).

Si la réduction du score par Muhammad Nabil Asyura pour le pays hôte avant la pause (42è), a donné quelques sueurs froides aux Marocains, avec le spectre d’un retour dans le jeu des Indonésiens, Hamony à la suite d’un contre-attaque éclair, va donner la victoire au Maroc au retour des vestiaires (64è).

Victorieux du Panama (2-0) et battu par l’Equateur (0-2), le Maroc s’offre donc sa deuxième victoire dans ce tournoi et finit même premier de la poule A, devant les Equatoriens (2è), accrochés par les Panaméens (1-1) dans l’autre rencontre de ce jeudi.