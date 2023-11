Mondial U17 2023: le Mali écrase l’Ouzbékistan d’entrée, le Maroc assure

-Publicité-

Le Mali a facilement disposé de l’Ouzbékistan (3-0) pour son premier match à la phase finale de la Coupe du monde U17 en Indonésie. Le Maroc quant à lui a réussi son entrée avec une victoire méritée face au Panama (2-0).

Entrée réussie pour le Mali à la phase finale de la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Les Aiglons ont remporté leurs trois premiers points dans cette compétition après leur victoire face à l’Ouzbékistan ce vendredi. Au terme d’un match maitrisé, l’équipe ouest-africaine s’est imposée sur le score sans appel de 3-0.

Trop forts pour les Ouzbekistans impuissants, les Maliens ont déroulé sur un exploit de Mamadou Doumbia, auteur des trois buts de la rencontre. Avec cette démonstration de force, le Mali prend la tête de la poule B, à égalité de point avec l’Espagne, tombeur du Canada (2-0) dans l’autre match de ce groupe.

Le Maroc soigne son entrée

Autre représentant africain en lice, le Maroc n’a pas tremblé face au Panama pour ses débuts dans ce tournoi de jeunes. Les Lionceaux de l’Atlas ont battu leurs adversaires panaméens sur le score de 2-0. Réalistes et mieux organisés, les Marocains ont aligné rigueur défensive et stratégie offensive pour venir à bout d’une équipe de Panama qui a tiré par 16 fois au but pour 3 cadrés.

Saifdine Chlaghmo a ouvert le score à la 15è minute, en reprenant un corner d’Abdel Hamid Maali. Et dans les arrêts de jeu de la fin du match, Ayman Ennair va y aller de son but pour le 2-0.

Grâce à cette victoire, le Maroc remporte les trois premiers points de la compétition et s’adjuge la première place du groupe A, devant l’Equateur et l’Indonésie qui se sont quittés sur un score de parité (1-1) pour cette première journée de phase de poule.