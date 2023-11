Mondial U17 2023: le Brésil écarte l’Equateur et file en quart de finale

-Publicité-

Le Brésil s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 17 2023 qui se déroule en Indonésie, après sa victoire face à l’Equateur (3-1) ce lundi.

Malgré un début poussif, avec une défaite face à l’Iran (2-3) et une victoire étriquée face à l’Angleterre (2-1) en phase de poule, le Brésil va disputer les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2023 qui se déroule en Indonésie. Les Auriverdes se sont qualifiés pour le prochain tour après leur victoire face à l’Equateur en huitièmes de finale. Dans un match maitrisé, la Séleçao U17 s’est imposée sur le score de 3-1.

Bien entrés dans la partie, les poulains du coach Phelipe Leal ont rapidement pris l’avantage à la marque. Idéalement servi par Kaua Elias, Estevao Willian ouvre le score à la dixième minute. Rattrapés au marquoir électronique sur un but de l’attaquant équatorien Michael Bermudez en fin de première période, les Brésiliens vont reprendre l’avantage au retour des vestiaires.

Estevao Willian va fusiller le portier adverse pour son doublé dans cette rencontre, à la 70è minute. Et dans les arrêts de jeu, Luighi Hanri Sousa Santos va porter le score à 3-1 plus le plus grand bonheur du public auriverde. Le Brésil valide donc son ticket pour les quarts de finale