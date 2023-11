Mondial U17 2023: l’Allemagne écarte l’Argentine et file en finale

L’Allemagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde U17 2023 après sa victoire face à l’Argentine (3-3, 4-2 tab), ce mardi.

Et le premier qualifié pour la finale de la Coupe du monde U17 est l’Allemagne. Les jeunes de la Mannschaft ont validé leur ticket pour la finale après leur victoire de ce mardi face à l’Argentine. Au terme d’un match très plaisant, les Allemands se sont imposés aux tirs au but (3-3, 4-2 tab).

Menés à la pause sur un doublé d’Agustin Ruberto, les jeunes d’outre-Rhin ont repris les commandes du tableau d’affichage, au retour des vestiaires. Brünner, la pépite du Borussia Dortmund, a permis à son équipe de recoller à la marque avant que son compatriote Max Moerstedt, le meilleur buteur allemand depuis le début de la compétition, ne porte le score à 3-2.

Mais en toute fin de match, Agustin Ruberto va ramener les deux formations à égalité, à la suite d’une action collective rondement menée par Claudio Echeverri. Vint ensuite la séance des tirs au but qui a souri aux Allemands, auteurs de 4 tirs réussis contre 2 pour les Argentins. L’Allemagne se qualifie donc pour la finale et affrontera lors du sprint final, le vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Mali.