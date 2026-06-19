Mondial 2026, Brésil: Neymar forfait face à Haïti

Privé de Neymar pour son deuxième match de groupe face à Haïti, le Brésil devra encore patienter avant de retrouver son maître à jouer. Resté au New Jersey pour poursuivre sa rééducation, l’attaquant de Santos pourrait revenir pour la dernière rencontre du premier tour, même si son retour semble davantage se dessiner pour la phase à élimination directe.

Le suspense ne durera pas davantage. Déjà annoncé très incertain après son pépin physique, Neymar ne sera pas de la partie lors de la deuxième sortie du Brésil dans cette Coupe du monde. La sélection auriverde devra composer sans sa star pour affronter Haïti, dans la nuit de jeudi à vendredi à Philadelphie. La décision a été entérinée par les instances du football brésilien, qui ont préféré ne prendre aucun risque avec l’attaquant de Santos. Resté au New Jersey, où la Seleção a établi son camp de base, le numéro 10 poursuit son programme de soins et de réathlétisation sous la supervision du staff médical.

L’absence du meneur de jeu constitue un coup dur pour le Brésil, même si les dirigeants se veulent rassurants quant à l’évolution de sa blessure. En interne, l’espoir demeure de le voir réintégrer le groupe pour le troisième et dernier match de la phase de poules face à l’Écosse. Toutefois, plusieurs médias brésiliens se montrent plus prudents. Selon eux, le scénario le plus probable reste un retour lors des matches à élimination directe, lorsque la compétition entrera dans sa phase décisive. En attendant, la Seleção devra poursuivre sa route sans son principal atout offensif, avec l’objectif de valider sa qualification avant de pouvoir compter à nouveau sur l’expérience et le talent de Neymar.