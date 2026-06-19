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Mondial 2026: le Mexique, première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale

Grâce à un court mais précieux succès face à la Corée du Sud (1-0), vendredi, le Mexique est devenu la première nation du groupe A à assurer sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Portée par un Luis Romo opportuniste et un Raul Rangel décisif dans ses buts, la Tri se rapproche également de la première place de sa poule.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: le Mexique, première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale
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Le Mexique a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à un succès étriqué face à la Corée du Sud (1-0), vendredi, lors de la deuxième journée du groupe A. Dans une rencontre longtemps indécise, les hommes de Javier Aguirre ont fait la différence sur une erreur du gardien sud-coréen Seung-Gyu Kim. À la suite d’une tête de Raul Jiménez, le portier asiatique a relâché le ballon dans les pieds de Luis Romo, qui en a profité pour ajuster un lob plein de sang-froid et inscrire l’unique but de la rencontre.

Si Romo a offert la victoire au Mexique, Raul Rangel a lui aussi joué un rôle déterminant. Le gardien mexicain s’est illustré avec un double arrêt exceptionnel devant Gue-Sung Cho, préservant ainsi l’avantage de son équipe dans les dernières minutes. Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, le Mexique est la seule sélection de son groupe à afficher un bilan parfait. La Tri prend seule les commandes du groupe A et se rapproche d’une première place qui lui permettrait de disputer son seizième de finale à Mexico, devant son public.



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