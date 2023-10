Mondial U17 2023: la liste du Mali pour la compétition

-Publicité-

Le Mali va disputer en novembre prochain la phase finale de la Coupe du monde U17 2023 en Indonésie. La liste des Aiglonnets retenus pour la compétition est tombée.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde U17 2023. Le Mondial cadet aura lieu du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie. Egalement qualifié pour la phase finale de ce tournoi en Asie, le Mali a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le sélectionneur Soumaila Coulibaly a en effet fait appel à 25 de ses meilleurs éléments.

Dans ce groupe, on retrouve les cadres Sekou Koné et Mamadou Doumbia, présents à la dernière CAN de la catégorie, où les Maliens avaient fini à la 4è place. Levy Nene, Hamidou Makalou et Abdoulaye Maiga rejoignent également le nid. Ce n’est cependant pas le cas de Abdoul Razak Toure, Abdoulaye Gouba et Mahamadou Kante qui sortent de la liste.

Le Mali a hérité du groupe B au Mondial indonésien, avec l’Espagne, le Canada et l’Ouzbékistan comme co-locataires. Un groupe abordable pour les Aiglonnets qui devraient se qualifier pour le tour suivant. Le représentant africain entame sa compétition le 10 novembre face à l’Ouzbékistan, avant d’affronter l’Espagne trois jours plus tard puis le Canada le 16 novembre. A noter que le Sénégal, le Maroc et le Burkina Faso vont également prendre part à cette édition 2023 du Mondial U17.

La liste du Mali: