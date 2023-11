Mondial U17 2023: la France élimine le Sénégal et file en quart de finale

Le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde U17 2023 après sa défaite face à la France aux tirs au but (0-0, 3-5 tab) en huitième de finale, ce mercredi.

Grosse désillusion pour le Sénégal qui quitte le Mondial U17 aux portes des quarts de finale. Les Lionceaux de la Téranga sont éliminés de la compétition après leur défaite face à la France ce mercredi. Opposés en effet aux Bleuets dans un match comptant pour les huitièmes de finale, la sélection sénégalaise s’est inclinée aux tirs au but.

Pas chanceux cet après-midi, les hommes du coach Sérigné Saliou Dia n’ont jamais réussi à concrétiser les multiples occasions créées. Clayton Diandy, remplaçant d’Amara Diouf, ménagé, a notamment vu un but lui être refusé pour une position de hors-jeu. La frappe enroulée de Diémé a, elle, été détournée du bout des doigts par le portier français, tout heureux de voir le ballon toucher son poteau droit.

Après 90 minutes sans aucun but marqué (0-0) de part et d’autres, les deux formations ont dû aller à la séance des tirs au but pour se départager. Une épreuve qui a souri aux Tricolores, qui ont réussi 5 tirs contre 3 pour les Sénégalais. La France file donc en quart de finale et affrontera l’Ouzbékistan, tombeur de l’Angleterre (2-1) dans l’autre huitième de finale.

Les autres affiches des quarts de finale opposeront le Mali au Maroc, le Brésil à l’Argentine et l’Espagne à l’Allemagne les 24 et 25 novembre prochains.