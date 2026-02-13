Mondial féminin U20 2026 (Q): quand une invasion d’abeilles retarde le match Bénin – Egypte

Prévu pour démarrer à 15 h (GMT), le match Bénin – Egypte comptant pour la phase retour du 3è tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine U20 2026 a été retardé d’une heure par…des abeilles qui ont envahi le stade Kégué de Lomé.

Vainqueur 1-0 à l’aller, le Bénin affronte l’Egypte ce vendredi au stade de Kégué à Lomé au Togo, dans le cadre de la manche retour du troisième tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine 2026. Un nouveau défi pour les Amazones qui doivent au moins conserver ce court avantage pour valider leur ticket pour le dernier tour.

Alors que la rencontre était prévue pour démarrer à 16h (heure de Cotonou), un incident inhabituel a fait retarder le match de plusieurs minutes. Le coup d’envoi a en effet été repoussé suite à un incident survenu dans les tribunes, provoqué par une invasion d’abeilles.

