Mondial féminin U20 2026 (Q): les Amazones écrasent l’Égypte et se qualifient pour le dernier tour

Avec un triplé de Romaine Gandonou, le Bénin a facilement disposé de l’Egypte (4-0) ce vendredi à Lomé dans le cadre de la phase retour du 3è tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine U20 2026. Les Amazones défieront la RDC ou la Côte d’Ivoire lors du dernier tour.

Les jeunes Amazones du Bénin ont encore frappé fort ! Ce vendredi 13 février 2026, à Kégué, elles ont dominé les Pharaons U20 d’Égypte 4-0 lors du match retour du 3ᵉ tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U20. Une performance qui confirme leur supériorité et leur offre une première qualification historique à ce stade de la compétition.

Après un léger retard dû à un envahissement du terrain, la rencontre a démarré sur un rythme intense. Les Béninoises ont ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un corner direct de Yasminath Djibril (45+3’). À 1-0, elles regagnaient les vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.

La seconde période a été celle de Romaine Gandonou. À la 50ᵉ minute, l’attaquante de Tambours a inscrit un superbe but depuis 25 mètres, avant de doubler la mise dix minutes plus tard dans la surface. Son triplé est venu couronner une action collective parfaitement orchestrée par Germaine Honfo, qui a centré pour Romaine au second poteau (79’). Score final : 4-0 pour le Bénin.