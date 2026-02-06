Mondial féminin U20 2026 (Q): le Bénin dompte l’Egypte au Caire

Les jeunes Amazones du Bénin ont arraché une victoire précieuse (1-0) en Égypte et prennent un bon avantage pour le retour en éliminatoires de la CDM féminine U20.

Mission accomplie pour les jeunes Amazones du Bénin. Ce vendredi 6 février 2026, au Caire, la sélection béninoise U20 féminine a remporté une victoire capitale (1-0) face à l’Égypte, à l’occasion de la manche aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un succès arraché à l’extérieur qui place les protégées d’Abdoulaye Ouzérou dans une position idéale avant le match retour.

La rencontre, disputée sous haute intensité, a tenu toutes ses promesses de duel serré. Bien que dominatrices en première période, les Béninoises se sont heurtées à une défense égyptienne solide et à une absence de réalisme devant le but. Les deux équipes sont retournées aux vestiaires sur le score de parité (0-0), laissant tout à jouer pour la seconde mi-temps.

C’est finalement une pépite qui a fait la différence. À la 68e minute, Romaine Gandonou, l’attaquante des Tambours, a inscrit son nom dans l’histoire de cette campagne. Récupérant le ballon à près de 45 mètres des buts adverses, elle a déclenché une frappe puissante et précise qui a fini sa course au fond des filets, libérant tout son banc et son équipe. Un but d’anthologie pour ouvrir le score.

Menant désormais au tableau d’affichage, les pouliches béninoises ont fait preuve d’une maturité remarquable pour gérer leur avantage. Solidaires et disciplinées, elles ont su contenir les assauts égyptiens dans les derniers instants pour préserver ce précieux succès de 1-0 jusqu’au coup de sifflet final.

Ce résultat offre au Bénin un avantage minime mais psychologique immense avant la manche décisive. Le match retour est programmé dans une semaine, le jeudi 13 février, sur le terrain neutre du stade de Kégué à Lomé, au Togo. Les jeunes Amazones n’auront besoin que d’un match nul pour valider leur ticket pour la prochaine phase et continuer de rêver à la Coupe du Monde. La dernière ligne droite s’annonce palpitante.

