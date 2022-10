Mondial féminin U17: l’Espagne remporte le trophée, le Nigéria sur le podium

L’Espagne a remporté la Coupe du monde féminine U17 2022 après sa victoire face à la Colombie (1-0) en finale, ce dimanche. Tombeur de l’Allemagne (3-3, 3-2 tab), le Nigéria a pris la troisième place.

Le Nigéria ne rentrera pas bredouille de l’Inde où a eu lieu la Coupe du monde féminine U17 2022. Les Flamingos ont arraché la dernière manche du podium après leur victoire face à l’Allemagne cet après-midi. Opposées en effet aux Mannschaft cadettes dans une rencontre comptant pour le match de classement, les Nigérianes se sont imposées aux tirs au but.

Menantes 3-0 en première période sur des buts de Opeyemi Esther Ajakaye (20e) et Amina Omowunmi Bello (48e et 63e), les Flamingos se sont compliquées la tâche au retour des vestiaires. Croyant sans doute avoir déjà fait le plus dur, les U17 du Nigéria ont baissé pavillon, laissant l’équipe adverse revenir dans le jeu.

Jella Veit (73è), Paulina Bartz (84è) et Loreen Bender (90è) se sont en effet chargées de rétablir la parité au score. Il a fallu donc aller aux tirs au but pour départager les deux formations. Et à cet exercice, c’est le Nigéria qui a été le plus adroit avec trois tirs réussis contre deux pour les Allemandes.

L’Espagne U17 sur le toit du monde

Si le Nigéria a arraché la troisième place dans ce Mondial féminin, le trophée est revenu à l’Espagne. La Rojita a en effet décroché la Coupe après sa victoire précieuse face à la Colombie en finale. Au terme d’un match serré, les Espagnoles se sont finalement imposées sur le score de 1-0.

L’unique but de la partie est un contre son camp marqué par Anna Maria Guzman Zapata (82è). Après notamment ses victoires, contre le Japon (2-1) et face à l’Allemagne, l’Espagne écarte la Colombie et monte ainsi sur le toit du monde.