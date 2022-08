Mondial féminin U17: les arbitres africaines sélectionnées, le Bénin absent

La commission des arbitres de la FIFA a publié sa liste des arbitres retenus pour officier les rencontres de la phase finale de la coupe du monde féminine U17 Inde 2022. Et l’instance mondiale a sélectionné 14 arbitres femmes dont deux africaines.

Régulièrement présentes depuis deux ans dans les compétitions de la FIFA, les arbitres africaines auront également l’occasion de briller lors du mondial féminin U17 qui aura lieu en Inde en 2022. La commission des arbitres de l’instance mondiale a en effet communiqué mardi sa liste des officielles retenues pour officier les différentes rencontres de la phase finale du tournoi. Pour cette édition, la FIFA a sélectionné 14 femmes arbitres, 28 arbitres assistantes, trois arbitres de réserve et 16 arbitres VAR.

Parmi les 14 arbitres femmes, deux sont issues du continent africain. Il s’agit de la Mauricienne Rivet Maria et de la Marocaine Karboubi Bouchra. Chez les assistantes, les Marocaines Jermoumi Fatiha et Hamdi Soukaina, la Mauricienne Victoire Queency et l’Egyptienne Atef Saïd Yara sont également sélectionnées.

Abebe Lidya Tafesse (Ethiopie) et Viana Letticia (Eswatini) font partie des arbitres VAR pour la compétition. La Tunisienne GANOUATI Dorsaf est pour sa part parmi les trois arbitres de réserve. Selon la FIFA, ces arbitres sélectionnées pour ce tournoi seront également candidates pour la Coupe du Monde Féminine séniores Australie & Nouvelle-Zélande 2023.

« En termes d’arbitrage, il s’agit bien sûr d’une étape importante de la préparation des candidates et candidats pour la Coupe du Monde Féminine 2023 », a expliqué Pierluigi Collina, le Président de la Commission des Arbitres, sur le site de la FIFA. Pour rappel, le Mondial féminin U17 Inde 2022 se tiendra du 11 au 30 octobre prochain.

Les arbitres retenus pour le Mondial féminin U17 Inde 2022: