Mondial féminin U17 2022 (Q): le Ghana lourdement sanctionné pour fraude sur l’âge

La CAF a rendu son verdict concernant les accusations de fraude sur l’âge contre le Ghana au lendemain des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2022 face au Maroc. Et l’instance a disqualifié les Black Maidens des deux prochaines éditions de la compétition.

En mai dernier, le Ghana disait adieu à la Coupe du monde féminine U17 2022. Les Black Maidens ont été éliminées du tournoi après leur défaite face au Maroc en double confrontation. Victorieuse à l’aller (2-0), l’équipe ghanéenne s’est inclinée aux tirs au but au match retour après une défaite 2-0 (4-2 tab).

L’histoire aurait pu se terminer là mais le Maroc a saisi la CAF pour dénoncer des fraudes sur l’âge dans le camp ghanéen. Les Lioncelles de l’Atlas ont en effet accusé les joueuses Nancy Amoh et Rasheeda Shahadu du Ghana d’avoir menti sur leur âge qui est supérieur à 17 ans.

Dans un communiqué publié ce lundi sur son site officiel, la CAF a rendu sa décision dans le cadre de cette affaire. Et l’instance a infligé une lourde sanction à l’équipe ghanéenne. Les Black Maidens sont en effet disqualifiés de la course à la qualification pour les deux prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U17. Le Ghana ne participera donc pas au tournoi avant l’édition de 2026. L’Association ghanéenne de football (AGF) a aussi écopé d’une amende de 100 000 dollars US.