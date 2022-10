Mondial féminin U17 2022: l’Allemagne et le Japon en demi-finale, la Tanzanie éliminée

La Tanzanie est éliminée de la Coupe du monde féminine U17 2022 après sa défaite face à la Colombie (0-3) en quart de finale, ce samedi. Tombeuses du Brésil (2-0) et du japon, l’Allemagne et l’Espagne sont qualifiés pour les demi-finales.

La Tanzanie ne retrouvera pas le Nigéria en demi-finale de la Coupe du monde féminine U17 qui se déroule en Inde (11 au 30 octobre). Les Serengeti Girls sont éliminées du tournoi après leur défaite de ce samedi face à la Colombie. Face aux colombiennes cadettes dans un match disputé à Fatorda Stadium, les Tanzaniennes se sont inclinées sur le score de 3-0. Linda Lizeth Caicedo, Yesica Paola Muñoz Rojas et Gabriela Rodríguez Salazar ont marqué les trois buts de l’équipe colombienne.

Dans l’autre rencontre de ce samedi, l’Espagne a écarté la séduisante équipe du Japon et décroche son billet pour les demi-finales. Au terme d’un match assez éprouvant pour les deux équipes, la Rojita s’est finalement imposée sur le score de 2-1. A un but partout au terme du temps règlementaire, les Espagnols ont réussi à marquer un nouveau but dans les arrêts de jeu. Suffisant pour les U17 de l’Espagne de s’envoler pour les demies.

La veille, c’est l’Allemagne qui s’offrait également le passeport pour le dernier carré. Imposantes et auteures d’un match parfait, les U17 de la Mannschaft ont écarté le Brésil sur le score de 2-0. Marie Steiner et Melina Kruger dans les arrêts de jeu ont marqué les deux buts de la victoire allemandes.

En demi-finales, l’Allemagne affrontera l’Espagne, tandis que la Colombie sera opposée au Nigéria qui a éliminé les Etats-Unis en quart de finale. Les rencontres du dernier carré démarreront mercredi prochain.