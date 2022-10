Mondial féminin U17 2022: la Tanzanie et le Japon en quart de finale, la France éliminée

La Tanzanie a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2022 après son match nul, précieux, face au Canada (1-1), ce mardi, en 3è journée du groupe D. Victorieux de la France (0-2), le Japon accède également au prochain tour.

Malgré son faux pas en première journée, massacrée par le Japon (0-4), la Tanzanie va disputer les quarts de finale de la Coupe du monde U17 2022. Les Serengeti Girls ont composté leur ticket pour les phases à élimination directe après leur match nul de ce mardi après-midi contre le Canada (1-1).

Opposées en effet à l’équipe nord-américaine dans une rencontre où la défaite leur était interdite, les Tanzaniennes ont assuré l’essentiel en arrachant le point du nul. Menées au score sur un penalty transformé par Amanda Marie Allen (14è), les Serengeti ont réussi à recoller à la marque grâce à un but précieux de Veronica Gabriel Mapunda (35è). Auteures d’une victoire, contre la France (2-1), d’une défaite et d’un nul, les Tanzaniennes finissent deuxièmes du groupe D et affronteront la Colombie en quart de finale.

Un sans faute pour le Japon

Vainqueur de la France (0-2) cet après-midi, le Japon a signé sa troisième victoire consécutive dans les phases de groupe du Mondial cadet. Irrésistibles depuis le début du tournoi, les jeunes nippones avaient laminé la Tanzanie (4-0) et le Canada (4-0) avant de s’offrir les Françaises au terme d’un match totalement maitrisé. Premières du groupe D, les Japonaises affronteront en quart de finale l’Espagne.

A noter que des trois représentantes de l’Afrique, deux sont qualifiées pour les quarts de finale de cette Coupe du monde U17. Le Nigéria a fini deuxième du groupe B derrière l’Allemagne, tandis que le Maroc, logé dans le groupe A aux côtés des Etats-Unis et du Brésil notamment, est éliminé du tournoi.