Mondial féminin U17 2022: la Colombie et l’Espagne en quart de finale, la Chine et le Mexique out

Les deux billets qualificatifs pour les quarts de finale du Mondial féminin U17 2022 dans le groupe C sont allés à la Colombie et l’Espagne, vainqueurs respectivement du Mexique (1-2) et de la Chine (0-1) ce mardi, en troisième journée de phase de poule.

La troisième journée des phases de groupe de la Coupe du monde féminine U17 2022 était à l’honneur ce mardi avec notamment les rencontres du groupe C. A Fatorda Stadium, la Colombie a signé une précieuse victoire face au Mexique. L’équipe colombienne s’est en effet imposée sur le score de 2-1.

Dans une rencontre âprement disputée, il a fallu attendre la fin de la première période pour voir l’ouverture du score. En effet, à la suite d’une action collective, Juana Sofia Ortegon Giraldo va tromper la vigilance du gardien adverse pour dévierger le marquoir électronique. 1-0, score à la pause.

Au retour des vestiaires, les Colombiennes accentuèrent la pression sur l’équipe adverse en manque de solution pour sortir la tête de l’eau. Une stratégie qui a réussi à la Tricolor qui a marqué son second but de la partie un peu avant le dernier quart d’heure de jeu sur une réalisation de Linda Caicedo.

A l’abri, les colombiennes traînèrent le pas et concédèrent la réduction du score quelques minutes plus tard sur un contre son camp de Caicedo. Sans conséquence cependant pour les U17 de la Colombie qui remportent le match sur le score de 2-1. Une victoire méritée des colombiennes qui valident ainsi leur billet pour les quarts de finale de la compétition où elles seront opposées à la Tanzanie.

L’Espagne au second tour

Avec deux victoires et une défaite en trois sorties, la Tricolor finit même première du groupe C devant l’Espagne. La Roja cadette a en effet terminé deuxième dans cette poule après sa courte victoire face à la Chine (1-0) dans l’autre rencontre de cet après-midi. L’unique but de la partie a été marqué par Marina Artero à l’heure de jeu.

Avec deux victoires dont une contre la Colombie (1-0) et une défaite face au Mexique (1-2), l’Espagne finit ces phases de poule avec six points, synonyme de qualification pour les quarts de finale. La Roja U17 défiera au prochain tour la séduisante équipe du Japon, auteur d’un sans faute depuis le début de la compétition.