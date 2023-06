Mondial féminin 2023: voici la somme que touchera chaque joueuse

-Publicité-

Les joueuses africaines, à l’instar des 736 participantes à la Coupe du monde féminine qui va se dérouler du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, toucheront chacune une prime de 30 000 dollars, a annoncé la FIFA.

Une motivation supplémentaire pour les équipes africaines? A l’instar de leurs homologues des autres pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, les joueuses du continent, participantes à cette grande messe du foot, recevront chacune une dotation. Une prime de 30 000 dollars (28 000 euros) sera versée dans le compte bancaire de chaque joueuse, a annoncé la FIFA dans un communiqué.

Les 23 joueuses de l’équipe gagnante recevront chacune 270 000 $ dans le cadre d’un prize pool de 110 millions de dollars, soit environ 300 % de plus que pour l’édition 2019. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis lors du Congrès de l’instance en mars dernier que des prix en argent seraient distribués aux joueuses, une première pour le tournoi féminin où les dotations étaient laissées aux Fédérations.

- Publicité-

En résumé, les joueuses éliminées lors de la phase de poules percevront 30.000 dollars (28.000 euros), un montant porté à 60.000 dollars (56.000 euros) pour les huitièmes de finalistes, 90.000 dollars (84.000 euros) pour les quarts de finalistes, 165.000 dollars (154.000 euros) pour les perdantes de la petite finale, 180.000 dollars (168.000 euros) pour les troisièmes, 195.000 dollars (182.000 euros) pour les finalistes et 270.000 dollars (251.000 euros) pour les futures championnes du monde.

Les trois équipes africaines qualifiées pour la phase finale de cette 9è édition savent désormais quoi faire. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Nigéria. Vainqueur de la CAN féminine, l’Afrique du Sud jouera sa qualification pour le second tour contre la Suède, Italie et l’Argentine dans le groupe G. La Zambie pour sa part va tenter de tirer son épingle au milieu du Japon, l’Allemagne et le Costa Rica dans la poule C. Le Nigéria de son côté, est logé dans le groupe B en compagnie de l’Australie, l’Irlande et le Canada.

Composition des groupes pour le Mondial 2023:

Groupe A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

- Publicité-

Groupe B: Australie, Irlande, Nigeria, Canada

Group C: Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D: Angleterre, Haiti, Danemark, Chine

- Advertisement -

Group E: Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Groupe F: France, Jamaïque, Brésil, Panama

Groupe G: Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Articles similaires