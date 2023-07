Mondial féminin 2023: «On peut battre n’importe quelle équipe», le capitaine du Maroc

-Publicité-

Le capitaine de la sélection marocaine, Ghizlane Chebbak, estime que son équipe a les armes pour aller loin dans cette compétition, alors que les Lionnes de l’Atlas lancent la Coupe du monde féminine face à l’Allemagne, le 17 prochain.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde féminine. La grande messe se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quatre équipes africaines vont représenter le continent à ce rendez-vous de foot. Il s’agit de l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, la Zambie, le Nigéria et le Maroc. Des formations tombées dans des poules relevées où il faudra se surpasser pour espérer aller loin dans cette compétition.

Mais pas de quoi inquiéter les Lionnes de l’Atlas et leur capitaine qui comptent s’inspirer de l’exploit réalisé par leurs homologues masculins au Qatar pour aller loin dans cette 9è édition. «Les Lions de l’Atlas ont atteint un stade de la compétition auquel personne ne les attendait. Ils nous ont inspirées et on va essayer de faire ce qu’ils ont fait et d’aller loin dans le tournoi», a Ghizlane Chebbak, dans une interview accordée au site de la FIFA.

«L’équipe masculine nous a montré que rien n’était impossible si on se bat et si on reste concentrées. Les supporters marocains nourrissent une passion incroyable pour le football, comme nous les joueuses et les joueurs. Alors, on va tout faire pour leur donner du plaisir», a-t-elle poursuivi.

Le Maroc a décroché son billet pour cette Coupe du monde après son exploit lors de la CAN de la catégorie. Les Lionnes de l’Atlas avaient échoué en finale, battues par l’Afrique du Sud (1-2). Un parcours exceptionnel de l’équipe chérifienne qui va tenter de le rééditer dans cette compétition en Océanie.

«On se retrouve dans un groupe de Coupe du Monde relevé, mais on peut battre n’importe quelle équipe en travaillant dur», a rajouté la joueuse de l’AS FAR. Le Maroc entamera sa campagne en Coupe du Monde contre l’Allemagne, double championne du monde, le 24 juillet à Melbourne. Suivra, six jours plus tard, le match contre la République de Corée à Adélaïde, avant la dernière journée de la phase de groupes contre la Colombie à Perth le 3 août.

