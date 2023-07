Mondial féminin 2023: le sélectionneur du Nigéria vise les phases à élimination directe

-Publicité-

L’entraîneur Randy Waldrum s’est engagé à guider l’équipe nationale féminine senior du Nigeria vers le deuxième tour de la Coupe du monde féminine de la FIFA qui doit débuter jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Waldrum, dont les préparatifs pour la Coupe du monde ont été gâchés par son juron sur la Fédération nigériane de football (NFF), a souligné qu’ils s’efforceraient de trouver un résultat positif contre le Canada lors du premier match du groupe B, vendredi.

La Coupe du monde de cette année serait la deuxième compétition majeure de Waldrum avec les Super Falcons, après que l’équipe ait terminé quatrième à la Coupe d’Afrique des Nations féminine l’année dernière. mais le technicien américain est optimiste quant à un bon résultat.

« Je pense que les attentes sont de sortir du groupe, cela n’a pas changé. Une chose que je sais, c’est que les joueurs nous ont tout donné ces derniers jours et nous continuerons à le faire jusqu’à vendredi. Nous serons fiers et vous rendrons tous fiers également », a-t-il déclaré.

Les Super Falcons débuteront leur campagne vendredi contre le Canada, avant d’affronter le pays hôte, l’Australie le 27 et enfin contre la République d’Irlande le 31 juillet. Des adversaires qui partent favoris devant les Super Falcons, au moins sur le papier. Le Canada et l’Australie occupent les 7è et 10e places tandis que la République d’Irlande est 22e au dernier classement féminin de la FIFA publié le 9 juin. Randy Waldrum et ses Dames sont donc prévenus!

