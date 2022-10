Mondial féminin 2023: le Nigéria s’en sort bien, l’Afrique du Sud dans le groupe de la mort, le tirage au sort

La FIFA a procédé ce samedi au tirage au sort des phases de poule de la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande. Un tirage qui n’a pas été très clément pour les équipes africaines.

Les équipes africaines qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 (en attendant peut-être le Cameroun et le Sénégal qui pourraient valider leur ticket pour le tournoi lors des barrages inter-confédérations) sont désormais fixées sur leur sort. La FIFA vient en effet de procéder au tirage au sort des phases de groupe de la compétition. Un tirage qui n’a pas été tendre avec les représentants du continent.

Vainqueur de la CAN 2022 de la catégorie, l’Afrique du Sud est tombé dans le groupe de la mort. Les Banyana Banyana héritent de la poule G aux côtés de l’Argentine, l’Italie et la Suède. La Zambie n’a pas plus de chance que les Sud-africaines avec leur groupe C composé de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica. Plusieurs fois champion d’Afrique, le Nigéria s’en sort plutôt bien de son côté. Les Super Falcons partagent le groupe B avec le Canada, l’Australie et la République d’Irlande.

Troisième à la dernière CAN, pour la première fois de son histoire, le Maroc affronte l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud dans la poule H. Alors que les Lionnes de l’Atlas découvriront la compétition en Australie, l’Allemagne disputera sa 9e phase finale, la Colombie sa 3e et la Corée du Sud sa 4e. Les Allemandes, championnes en 2003 et 2007, n’ont jamais manqué une édition. Les Colombiennes sont parvenues jusqu’en 8es de finale en 2015, tout comme les Sud-coréennes. Elles n’ont jamais dépassé ce stade. Pour rappel, la Coupe du monde féminine de football aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande. Le premier tour est prévu du 20 juillet au 3 août 2023.

Le tirage au sort complet

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B : Australie, République d’Irlande, Nigeria, Canada

Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D : Angleterre, Barragiste, Danemark, Chine

Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Barragiste

Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Barragiste (Taipei chinois, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Paraguay)

Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud