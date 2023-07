Mondial féminin 2023: le calendrier complet de la compétition

-Publicité-

La Coupe du monde féminine 2023 se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août. Découvrez le calendrier complet du tournoi.

Depuis jeudi se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023. Plusieurs nations à travers la planète prennent part à ces quatre semaines de compétition pour désigner l’équipe successeuse des Etats-Unis, vainqueurs du Mondial en 2019.

Quatre pays africains disputent aussi cette 9è édition. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de la Zambie, du Maroc et du Nigéria. Vainqueur de la CAN féminine, les Banyana Banyana joueront leur qualification pour le second tour contre la Suède, l’Italie et l’Argentine dans le groupe G.

La Zambie pour sa part va tenter de tirer son épingle au milieu du Japon, l’Allemagne et le Costa Rica dans la poule C. Le Nigéria de son côté, est logé dans le groupe B en compagnie de l’Australie, l’Irlande et le Canada. Les Super Falcons ont tenu en échec ce vendredi, les Canucks Dames (0-0) , championnes olympiques, pour leur premier match de poule.

Les groupes

Groupe A

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Suisse

Groupe B

Australie

Canada

Nigeria

Irlande

Groupe C

Costa Rica

Japon

Espagne

Zambie

Groupe D

Chine

Danemark

Angleterre

Haïti

Groupe E

Pays-Bas

Portugal

Etats-Unis

Vietnam

Groupe F

Brésil

France

Jamaïque

Panama

Groupe G

Argentine

Italie

Afrique du Sud

Suède

Groupe H

Colombie

Allemagne

Corée du Sud

Maroc

Calendrier (heure en GMT+2)

Jeudi 20 juillet 2023

9h, Nouvelle-Zélande – Norvège (Groupe A, J1), Auckland (Nouvelle-Zélande)

12h, Australie – Irlande (Groupe B, J1), Sydney (Australie)

Vendredi 21 juillet 2023 :

4h30, Nigeria – Canada (Groupe B, J1), Melbourne (Australie)

– Canada (Groupe B, J1), Melbourne (Australie) 7h, Philippines – Suisse (Groupe A, J1), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

9h30, Espagne – Costa Rica (Groupe C, J1), Wellington (Nouvelle-Zélande)

Samedi 22 juillet 2023

3h, Etats-Unis – Vietnam (Groupe E, J1), Auckland (Nouvelle-Zélande)

9h, Zambie – Japon (Groupe C, J1), Hamilton (Australie)

– Japon (Groupe C, J1), Hamilton (Australie) 11h30, Angleterre – Haïti (Groupe D, J1), Brisbane (Australie)

14h, Danemark – Chine (Groupe D, J1), Perth (Australie)

Dimanche 23 juillet 2023

7h, Suède – Afrique du Sud (Groupe G, J1), Wellington (Nouvelle-Zélande)

(Groupe G, J1), Wellington (Nouvelle-Zélande) 9h30, Pays-Bas – Portugal (Groupe E, J1), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

12h, France – Jamaïque (Groupe F, J1), Sydney (Australie)

Lundi 24 juillet 2023

8h, Italie – Argentine (Groupe G, J1), Auckland (Nouvelle-Zélande)

10h30, Allemagne – Maroc (Groupe H, J1), Melbourne (Australie)

(Groupe H, J1), Melbourne (Australie) 13h, Brésil – Panama (Groupe F, J1), Adelaïde (Australie)

Mardi 25 juillet 2023

4h, Colombie – Corée du Sud (Groupe H, J1), Sydney (Australie)

7h30, Nouvelle-Zélande – Philippines (Groupe A, J1), Wellington (Nouvelle-Zélande)

10h, Suisse – Norvège (Groupe A, J2), Hamilton (Australie)

Mercredi 26 juillet 2023

7h, Japon – Costa Rica (Groupe C, J2), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

9h30, Espagne – Zambie (Groupe C, J2), Auckland (Nouvelle-Zélande)

(Groupe C, J2), Auckland (Nouvelle-Zélande) 14h, Canada – Irlande (Groupe B, J2), Perth (Australie)

Jeudi 27 juillet 2023

3h, Etats-Unis – Pays-Bas (Groupe E, J2), Wellington (Nouvelle-Zélande)

9h30, Portugal – Vietnam (Groupe E, J2), Hamilton (Australie)

12h, Australie – Nigeria (Groupe B, J2), Brisbane (Australie)

Vendredi 28 juillet 2023

2h, Argentine – Afrique du Sud (Groupe G, J2), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

(Groupe G, J2), Dunedin (Nouvelle-Zélande) 10h30, Angleterre – Danemark (Groupe D, J2), Sydney (Australie)

13h, Chine – Haïti (Groupe D, J2), Adelaïde (Australie)

Samedi 29 juillet 2023

9h30, Suède – Italie (Groupe G, J2), Wellington (Nouvelle-Zélande)

12h, France – Brésil (Groupe F, J2), Brisbane (Australie)

14h30, Panama – Jamaïque (Groupe F, J2), Perth (Australie)

Dimanche 30 juillet 2023

6h30, Corée du Sud – Maroc (Groupe H, J2), Adelaïde (Australie)

(Groupe H, J2), Adelaïde (Australie) 9h, Norvège – Philippines (Groupe A, J3), Auckland (Nouvelle-Zélande)

9h, Suisse – Nouvelle-Zélande (Groupe A, J3), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

11h30, Allemagne – Colombie (Groupe H, J2), Sydney (Australie)

Lundi 31 juillet 2023

9h, Costa Rica – Zambie (Groupe C, J3), Hamilton (Australie)

(Groupe C, J3), Hamilton (Australie) 9h, Japon – Espagne (Groupe C, J3), Wellington (Nouvelle-Zélande)

12h, Irlande – Nigeria (Groupe B, J3), Brisbane (Australie)

(Groupe B, J3), Brisbane (Australie) 12h, Canada – Australie (Groupe B, J3), Melbourne (Australie)

Mardi 1er août 2023

9h, Vietnam – Pays-Bas (Groupe E, J3), Dunedin (Nouvelle-Zélande)

9h, Portugal – Etats-Unis (Groupe E, J3), Auckland (Nouvelle-Zélande)

13h, Haïti – Danemark (Groupe D, J3), Perth (Australie)

13h, Chine – Angleterre (Groupe D, J3), Adelaïde (Australie)

Mercredi 2 août 2023

9h, Afrique du Sud – Italie (Groupe G, J3), Wellington (Nouvelle-Zélande)

– Italie (Groupe G, J3), Wellington (Nouvelle-Zélande) 9h, Argentine – Suède (Groupe G, J3), Hamilton (Australie)

12h, Jamaïque – Brésil (Groupe F, J3), Melbourne (Australie)

12h, Panama – France (Groupe F, J3), Sydney (Australie)

Jeudi 3 août 2023

12h, Corée du Sud – Allemagne (Groupe H, J3), Brisbane (Australie)

12h, Maroc – Colombie (Groupe H, J3), Perth (Australie)

Huitièmes de finales

Samedi 5 août 2023

7h, 1er Groupe A – 2e Groupe C (8e de finale), Auckland (Nouvelle-Zélande)

10h, 1er Groupe C – 2e Groupe A (8e de finale), Wellington (Nouvelle-Zélande)

Dimanche 6 août 2023

4h, 1er Groupe E – 2e Groupe G (8e de finale), Sydney (Australie)

11h, 1er Groupe G – 2e Groupe E (8e de finale), Melbourne (Australie)

Lundi 7 août 2023

9h30, 1er Groupe D – 2e Groupe B (8e de finale), Brisbane (Australie)

12h30, 1er Groupe B – 2e Groupe D (8e de finale), Sydney (Australie)

Mardi 8 août 2023

10h, 1er Groupe H – 2e Groupe F (8e de finale), Melbourne (Australie)

13h, 1er Groupe F – 2e Groupe H (8e de finale), Adelaïde (Australie)

Quarts de finale

Vendredi 11 août 2023

3h, 1er Groupe A – 2e Groupe C / 1er Groupe E – 2e Groupe G (Quart de finale), Kelburn (Nouvelle-Zélande)

9h30, 1er Groupe C – 2e Groupe A / 1er Groupe G – 2e Groupe E (Quart de finale), Auckland (Nouvelle-Zélande)

Samedi 12 août 2023

9h, 1er Groupe B – 2e Groupe D / 1er Groupe F – 2e Groupe H (Quart de finale), Brisbane (Australie)

12h30, 1er Groupe D – 2e Groupe B / 1er Groupe H – 2e Groupe F (Quart de finale), Sydney (Australie)

Demi-finales

Mardi 15 août 2023

10h, Demi-finale 1, Auckland (Nouvelle-Zélande)

Mercredi 16 août 2023

12h, Demi-finale 2, Sydney (Australie)

Samedi 19 août 2023

10h, Match pour la troisième place, Brisbane (Australie)

Finale

Dimanche 20 août 2023

12h, Finale, Sydney (Australie)

