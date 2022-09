Mondial féminin 2023: le Brésil massacre l’Afrique du Sud en amical

Champion d’Afrique en titre, l’Afrique du Sud a disputé deux rencontres amicales face au Brésil dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2023. Et les Banyana Banyana se sont lourdement inclinées sur l’ensemble des deux matchs (0-3, 0-6).

S’il était encore dans l’ignorance, l’Afrique du Sud sait désormais ce qu’est le haut niveau. Championnes d’Afrique et qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2023, les Banyana-Banyana ont livré deux rencontres amicales face au Brésil dans le cadre des préparatifs du tournoi qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande. Et l’équipe sud-africaine s’est lourdement inclinée sur l’ensemble des deux matchs.

Battue vendredi dernier sur le score de 3-0, l’équipe arc-en-ciel a sombré lundi face à la Seleçao brésilienne. Les championnes de la Copa América féminine ont infligé une défaite 6-0 aux Sud-Africaines au stade Moses Mabhida. Contrairement à leur match du weekend dernier où elles ont opposée une petite résistance, les championnes d’Afrique sont restées muettes au retour.

Mené à la pause sur des buts d’Adriano et Debinha, l’Afrique du Sud a coulé au retour des vestiaires. Beatriz Zanetto Joao (49e) a d’abord inscrit le troisième but des brésiliennes sur pénalty. Derrière, Duda (52e) et Kathellen Souza (59e) ont corsé l’addition. Et comme si cela ne finissait pas, Debinha a signé son doublé pour le 6-0 à la 82e minute.

L’Afrique du Sud s’incline donc sur le score de 9-0 au terme de la double confrontation. Un bilan amer pour la première équipe du continent à qui on voit atteindre au moins le dernier carré du Mondial australien.

MAIS UMA VITÓRIA DO BRASIL! 🇧🇷



Com gols de Adriana, Debinha (2x), Bia Zaneratto, Duda e Kathellen, a #SeleçãoFeminina venceu a África do Sul por 6 a 0 no segundo amistoso de setembro! Que atuação! Valeu, meninas! pic.twitter.com/WHQuQwuvPq — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 5, 2022

🇧🇷 @SelecaoFeminina 🤝 @Banyana_Banyana 🇿🇦



Que festa da torcida local! Claro que as nossas jogadoras também aproveitaram o momento… 🤩 pic.twitter.com/CfmOdfapE9 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 5, 2022