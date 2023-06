Mondial féminin 2023: l’Allemagne dévoile une pré-liste de 28 joueuses

L’Allemagne a dévoilé une pré-liste de 28 joueuses, retenues pour la phase finale de la Coupe du monde féminine qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande.

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du monde féminine de football, les équipes en lice commencent à dévoiler leur liste des joueuses retenues. C’est le cas de la sélection allemande qui a communiqué mercredi les convoquées pour cette expédition en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et la Mannschaft a publié une liste élargie à 28 joueuses.

La sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg a décidé de faire confiance pratiquement aux mêmes joueuses que lors du dernier Euro 2022. 20 des 23 joueuses ont été sélectionnées, dont 10 joueuses de Wolfsbourg ainsi que l’emblématique capitaine Alexandra Popp. À noter les absences de Giulia Gwinn et Linda Dallmann, deux joueuses du Bayern Munich.

- Publicité-

L’équipe d’Allemagne, qui s’est déjà hissée deux fois sur le toit du monde (2003 et 2009), veut se rattraper après son élimination en quarts de finale du dernier Mondial, en 2019. Elle débutera face au Maroc (24 juillet) dans un groupe C où logent également la Colombie et la Corée du Sud. Pour rappel, le Mondial féminin aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023.

La pré-liste de l’Allemagne:

🖤❤️💛



Der Startschuss ist gefallen 🚀 Wir wünschen euch eine erfolgreiche WM-Vorbereitung! 🙌 https://t.co/oTJ2m5SM0F — DFB-Team (@DFB_Team) May 31, 2023

Articles similaires