Mondial féminin 2023: l’Afrique out, le programme des quarts de finale

On connait désormais les huit pays qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023, et avec, le programme des affiches.

Avec la lourde défaite du Maroc face à la France (0-4) mardi, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2023 qui se déroule en Océanie. Vainqueur du dernier Euro, l’Angleterre a validé son ticket pour le tour suivant après sa victoire aux tirs au but face au Nigéria (0-0, 4-2 tab). Longtemps bousculées, avec une équipe réduite à dix pendant plus de 30 minutes, les Lionesses ont finalement éjecté les Super Eagles lors de l’épreuve des nerfs.

Les Anglaises croiseront les crampons avec la Colombie. Les Colombiennes se sont qualifiées pour les quarts de finale après leur victoire face à la Jamaïque (1-0). Une première dans l’histoire de ce pays Sud-américain qui va tenter de renverser les Three Lionesses pour continuer à faire rêver tout un peuple.

Sortie première de la poule A, l’Australie n’a pas pas tremblé face au Danemark qu’elle a battu sur le score de 2-0. Désormais, ce sera face à la France que le pays hôte ira chercher sa qualification pour le dernier carré. Une bataille qui s’annonce épique entre deux pays, classés parmi les favoris pour le sacre.

Découvrez le programme des quarts de finale:

Espagne vs Pays-Bas , vendredi 11 août à 2h

Japon vs Suède, vendredi 11 août à 8h30

Australie vs France, samedi 12 août à 8h

Angleterre vs Colombie, samedi 12 août à 11h30

