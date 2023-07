Mondial féminin 2023: la Zambie dévoile sa liste définitive

La Zambie a dévoilé sa liste officielle pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

On connait désormais les joueuses qui représenteront la Zambie à la phase finale de la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août. Le staff technique zambien a en effet communiqué les noms des 23 Chipolopolos dames qui disputeront la compétition. De 26 au départ, trois ont été recalées après le match nul du vendredi face à la Suisse (3-3), en amical. Il s’agit de Esther Siamfuko, Comfort Selemani et Rhoda Chileshe.

Parmi les retenues, ont note la présence des cadres comme Rachael Kundananji et Grace Chanda de Madrid CFF. La défenseure Mary Mulenga, de retour de blessure, est aussi dans le groupe. Logée dans le groupe C, la Zambie affrontera le Japon, l’Espagne et le Costa Rica en phase de groupes de la compétition. Mais avant, les Copper Queens livreront un dernier match amical, contre les vice-championnes d’Europe, l’Allemagne, le 7 juillet 2023.

- Publicité-

La Liste de la Zambie pour la Coupe du Monde féminine 2023

Gardiennes (03) : Catherine Musonda, Eunice Sakala, Hazel Nali

Défenseures (08) : Margaret Belemu, Martha Tembo, Lushomo Mweemba, Agness Musesa, Esther Banda, Judith Soko, Mary Mulenga, Vast Phiri

Milieux de terrain (06) : Evarine Susan Katongo, Ireen Lungu, Hellen Chanda, Mary Wilombe, Susan Banda, Avell Chitundu

- Publicité-

Attaquantes (06) : Barbra Banda, Xiomara Mapepa, Rachael Kundananji, Hellen Mubanga, Ochumba Oseke Lubanji, Grace Chanda

Articles similaires