Mondial féminin 2023: la liste du Nigéria avec Asisat Oshoala

Le Nigéria a dévoilé sa liste des Super Falcons retenus pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

Longtemps attendue, elle est désormais connue. La sélectionneuse nationale, Randy Waldrum, a en effet dévoilé vendredi, la liste des joueuses nigérianes retenues pour la phase finale de la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. La technicienne a fait appel à 23 Super Falcons dont trois gardiennes de but, sept défenseures, six milieux de terrain et sept attaquantes.

Dans le lot, on retrouve les stars Asisat Oshoala, Rasheedat Ajibade et la capitaine Onome Ebi. La vétéran défenseur Onome Ebi fera aussi partie du voyage. Elle en sera à sa sixième participation à la Coupe du monde. Chiamaka Nnadozie, Ashleigh Plumptre, Rofiat Imuran, Yetunde Balogun, Gift Monday, Christy Ucheibe et Toni Payne fêteront elles, leur première convocation.

A noter cependant la non-convocation de la milieu de terrain Ngozi Okobi. Cette dernière sera dispensée pour la première fois de la Coupe du monde féminine depuis ses débuts dans la compétition en 2015. Pour rappel, le Nigéria est logé dans le groupe B, en compagnie du Canada, l’Australie et la République d’Irlande.

Liste des joueuses du Nigéria convoquées:

Gardiens : Chiamaka Nnadozie (Paris FC, France) ; Tochukwu Oluehi (Hakkarigucu Spor FC, Turquie); Yewande Balogun (AS Saint-Etienne, France).

Défenseurs : Onome Ebi (Abia Angels) ; Osinachi Ohale (Deportivo Alavés, Espagne); Glory Ogbonna (Besiktas JK, Turquie); Ashleigh Plumptre (Leicester City, Angleterre); Rofiat Imuran (Stade de Reims, France); Michelle Alozie (Houston Dash, États-Unis) ; Oluwatosin Demehin (Stade de Reims, France)

Milieux de terrain : Halimatu Ayinde (Rosengard FC, Suède) ; Rasheedat Ajibade (Atletico Madrid, Espagne); Toni Payne (FC Séville, Espagne); Christy Ucheibe (SL Benfica, Portugal) ; Deborah Abiodun (Rivers Angels); Jennifer Echegini (Florida State University, États-Unis).

Attaquants : Uchenna Kanu (Racing Louisville, Kentucky, États-Unis) ; Gift Monday (UDG Tenerife, Espagne); Ifeoma Onumonu (NY/NJ Gotham FC, États-Unis) ; Asisat Oshoala (Barcelone Féminine, Espagne); Désir Oparanozie (Wuhan Chegu Jianghan, Chine); Francisca Ordega (CSKA Moscou, Russie); Esther Okoronkwo (AS Saint-Etienne, France).

