Mondial féminin 2023: la CAF félicite le Nigéria, l’Afrique du Sud et le Maroc

Dans un communiqué sur le site de la Confédération africaine de football (CAF), le président de l’instance, Patrice Motsepe, a adressé ses chaleureuses félicitations aux équipes nationales du Maroc, du Nigeria et de l’Afrique du Sud pour leur qualification historique en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Le dirigeant de la CAF s’est montre plein d’admiration pour les performances exceptionnelles des Super Falcons du Nigeria, des Lionnes de l’Atlas du Maroc et des Banyana Banyana d’Afrique du Sud lors de cette édition de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Patrice Motsepe affirme que ces équipes ont accompli une grande fierté chez leurs nations respectives ainsi que dans tout le continent africain grâce à leurs victoires bien méritées. Il exprime également son optimisme quant à l’avenir du football féminin sur le continent.

« L’avenir du football féminin sur le continent africain est prometteur», a déclaré le dirigeant sud-africain. «Les victoires et les succès des équipes féminines nigériane, marocaine et sud-africaine contribueront de manière significative au développement et à la croissance du football féminin en Afrique», a-t-il ajouté.

La CAF souhaite ainsi tout le meilleur aux équipes du Nigéria, du Maroc et de l’Afrique du Sud pour leurs prochains matchs dans la compétition, avec l’espoir que leur parcours se prolonge et continue de faire briller les couleurs de l’Afrique dans ce prestigieux tournoi international.

Les affiches des huitièmes de finale

Dimanche 6 août, Pays-Bas vs Afrique du Sud (Sydney), 2h GMT

Lundi 7 août, Angleterre vs Nigeria (Brisbane), 7h30 GMT.

Mardi 8 août, France vs Maroc (Adélaïde), 11h GMT.

