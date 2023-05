Mondial féminin 2023: 11 arbitres africains retenus pour la compétition

-Publicité-

La FIFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande. 11 arbitres africains font partie du groupe.

Les sifflets africains seront également au rendez-vous de la Coupe du monde féminine 2023. La compétition aura lieu du 20 juillet au 20 en Australie et en Nouvelle-Zélande. 11 arbitres du continent sont en effet retenus sur la liste des officiels sélectionnés pour diriger les différentes rencontres. Il s’agit entre autres de la marocaine Bouchra Karkoubi et de la rwandaise Mukansanga Salima.

Voici la liste complète des arbitres retenus :

Arbitres centraux :

Bouchra Karkoubi (Maroc)

Amedome Vincentia (Togo)

Makalima Akhona (Afrique du Sud)

Mukansanga Salima (Rwanda)

Arbitres assistants :

Atezambong Fomo Carine (Cameroun)

Chikotesha Diana (Zambie)

Hamdi Soukaina (Maroc)

Jermoumi Fatiha (Maroc)

Koné Fanta (Mali)

Njoroge Mary (Kenya)

Arbitres VAR :

Zourak Adil (Maroc)

Trois équipes africaines à l’assaut du Graal

Trois équipes africaines sont qualifiées pour la phase finale de cette 9è édition. Vainqueur de la CAN féminine, l’Afrique du Sud jouera sa qualification pour le second tour contre la Suède, Italie et l’Argentine dans le groupe G. La Zambie pour sa part va tenter de tirer son épingle au milieu du Japon, l’Allemagne et le Costa Rica dans la poule C. Le Nigéria de son côté, est logé dans le groupe B en compagnie de l’Australie, l’Irlande et le Canada.

Composition des groupes pour le Mondial 2023:

Groupe A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B: Australie, Irlande, Nigeria, Canada

Group C: Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D: Angleterre, Haiti, Danemark, Chine

Group E: Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Groupe F: France, Jamaïque, Brésil, Panama

Groupe G: Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

