Mondial des sourds-muets: le Sénégal arrache la médaille de bronze

Le Sénégal a remporté la petite finale de la Coupe du monde des malentendants qui se déroule en Indonésie, après sa victoire face à l’Egypte (2-1) ce vendredi.

Privé de la finale par l’Ukraine (vainqueur 7-6 aux tirs au but en demi-finale), le Sénégal ne rentrera pas bredouille de la Coupe du monde de football des sourds-muets qui se déroule en Indonésie. Les Lions malentendants ont arraché la médaille de bronze après leur victoire face à l’Egypte en match de classement, ce vendredi. Dans une rencontre comptant pour la petite finale, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 2-1.

Après une première période qui s’est soldée par un match nul, chaque équipe ayant inscrit un but, les protégés de Souleymane Fomba ont pris l’ascendant sur leurs homologues égyptiens au cours de la seconde mi-temps.

Les Lions ont considérablement élevé leur niveau de jeu au retour des vestiaires, et c’est à la 62e minute que le but de la victoire a été inscrit. Pape Adama Ndiaye, sautant plus haut que tous les autres joueurs, a signé la réalisation décisive sur un corner, offrant ainsi la victoire au Sénégal.

Cette performance historique place donc l’équipe nationale du Sénégal à la troisième place de cette compétition mondiale. Il s’agit d’un accomplissement majeur, car c’est la première fois que le Sénégal monte sur le podium lors de sa première participation à cet événement. Les Lions sénégalais ont maintenu leur invincibilité tout au long du tournoi, enregistrant 5 victoires et 2 matchs nuls.