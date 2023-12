Mondial des clubs 2023: quand la femme de Ganso s’en prend à Erling Haaland

-Publicité-

Dans un post sur ses réseaux sociaux, la femme de Ganso a fustigé l’attitude d’Erling Haaland avec son fils, alors que les enfants du milieu offensif brésilien sont en Arabie Saoudite dans le cadre de la finale du Mondial des clubs entre Fluminense et Manchester City.

Vainqueurs respectivement d’Al Ahly et Urawa, Fluminense et Manchester City s’affrontent ce vendredi en finale de la Coupe du monde des clubs 2023 qui se déroule en Arabie Saoudite. En attendant ce choc, les familles des joueurs des deux équipes profitent de la vie dans le golfe persique.

Idoles de la star cityzen, Erling Haaland, qui devrait manquer cette finale en raison d’une blessure au pied, les enfants de Ganso en ont profité pour avoir un autographe du buteur norvégien. Sauf que la rencontre avec leur modèle s’est passée autrement.

C’est en tout cas ce que raconte leur mère, Giovanna Costi, dans un post sur les réseaux sociaux. « C’était HORRIBLE. Henrico est horrifié ! C’était un fan ! Il ne veut même plus mentionner son nom maintenant… Il n’y avait que 6 enfants, ils n’ont pas pu s’approcher, il ne leur a même pas dit au revoir de loin. Les enfants étaient très tristes ! Quelle est la chance de rencontrer une idole (avant que cela n’arrive, n’est-ce pas ?) comme ça ? Dans la rue. Il n’y avait personne, c’était le vide. Cela n’aurait pas pris plus de cinq secondes ! En tout cas, même dans la douleur, on apprend, n’est-ce pas ? Je suis sûre que ces enfants tireront quelque chose de bon de cette journée », a fustigé la compagne de l’ancien joueur d’Amiens. Pas sûr que les deux familles passeront les fêtes de fin d’année ensemble!!!!!!!!!!!