Mondial des Clubs 2023: Manchester City massacre Fluminense et remporte le trophée

Manchester City a remporté sa première Coupe du monde des clubs après sa victoire écrasante face aux Brésiliens de Fluminense (4-0) ce vendredi en finale, en Arabie Saoudite.

Manchester City sur le toit du monde. Les Cityzens ont remporté ce vendredi soir, la Coupe du monde des clubs champions Arabie Saoudite 2023. Le club anglais a décroché la palme après sa victoire écrasante face aux Brésiliens de Fluminense en finale. Au terme d’une rencontre visiblement à sens unique, les poulains de Pep Guardiola se sont imposés sur le score sans appel de 4-0.

Lancés par Julian Alvarez qui a ouvert le score dès la première minute de la rencontre (1-0, 1e), les vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA ont déroulé sur des réalisations de Nino, contre son camp (2-0, 27e), Foden (3-0, 72e) et Alvarez qui signa son doublé lors de cette soirée parfaite des Mancuniens (4-0, 89e).

Une démonstration de force de Manchester City qui remporte son premier trophée dans cette compétition. Un nouveau trophée pour Pep Guardiola et les siens qui finissent l’année en beauté. Non, il reste encore les matchs contre Everton (27 décembre) et Sheffield United (30 décembre) en Premier League.