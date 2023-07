Mondial de foot scolaire 2023: CEG Sainte Rita enchaîne une 3eme victoire et file au tour suivant

Pour son troisième match de poule, ce mardi, lors du Mondial de foot scolaire 2023, le CEG Sainte Rita a battu l’Angleterre 2 sur le score de 3-0. Les Guépards scolaires enchaînent ainsi une troisième victoire de rang dans la compétition et se qualifient pour le tour suivant.

Le Bénin continue d’impressionner au Mondial Scolaire 2023, grâce aux Guépards du CEG Sainte Rita. Après ses deux victoires remarquables, contre le Mexique (10-0) et face au Maroc (2-1), les jeunes joueurs béninois ont battu ce mardi l’Angleterre 2 sur le score sans appel de 3-0. Les poulains du Sévérin Danha ont totalement étouffé leur adversaire, ne leur laissant aucune chance de révolte.

Grâce à ce troisième succès de rang, le CEG Sainte Rita termine premier du groupe C (9 points)et se qualifie pour le tour suivant de la compétition au-delà de la qualification, c’est le visage affiché par les jeunes Guépards qui fait parler dans le, monde entier et particulièrement au Bénin. Les jeunes collégiens affichent en effet une carte impressionnante de 15 buts marqués en seulement trois rencontres pour un seul encaissé.

- Publicité-

Des statistiques qui laissent présager de nouvelles belles performances pour la suite du tournoi. Si la compétition va devenir de plus en plus dure, les Guépard du CEG Sainte Rita, sauront se baser sur leurs acquis pour tenter d’aller le plus loin possible. En-tout-cas, ils pourront compter sur le soutien de tout un peuple, qui les accompagne depuis leur pays.

Articles similaires